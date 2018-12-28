بلماضي: “علينا الاستثمار في هذه المجموعة”

أدلى الناخب الوطني جمال بلماضي بتصريحات مطولة لصحيفة الوطن القطرية صباح أمس وقبل اللقاء تكلم عن التربص وعن أهمية لقاء قطر، بلماضي بدا واثقا جدا في لاعبيه، حيث شحنهم قبل اللقاء بتصريح فيه الكثير من الثقة، حين قال: ” لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب الذين لديهم الرغبة لإثبات أنفسهم وقدراتهم الفنية والظهور بصورة جيدة آليا، هناك طموح كبير لدى هذه المجموعة لاستثمار هذه الفرصة بشكل جيّد من أجل إثبات إمكانياتهم وقدراتهم على المستوى الدولي”.

“تدريبي للخضر نابع من القلب”

بلماضي تحدث أيضا عن إمكانية عودته للتدريب في قطر وترك المنتخب الوطني، حيث عبر عن ثقته الكبيرة في نفسه، حين رفع التحدي وأكد رغبته في النجاح مع المنتخب الوطني حتى أنه وصف مهمته على رأس الخضر بمهمة القلب، وفي هذا الشأن قال: “حاليا أنا في مُهمة جديدة مع منتخب بلادي الجزائر، والتي أعتبرها مُهمة القلب، لدي رغبة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية ومهمة للمنتخب الجزائري، وفيما يخص المستقبل فيبقى في علم الغيب “.

بورقعة-ع

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