بيتيس يعجّز إدارة نيس التي لن تدفع الـ14 مليون أورو :

كشفت صحيفة نيس ماتان الفرنسية المحسوبة على نادي نيس الفرنسي، أن إدارة النادي لن تقوم بأي مغامرة من أجل شراء عقد لاعب الخضر ونادي ريال بيتيس رياض بودبوز، الصحيفة السابقة قالت أن ما قامت به إدارة النادي الـأندلسي هي خطوة تعجيزية تجاهها، وهذا بعد أن رفعت سعر اللاعب إلى 14 مليون أورو لمن يريد خدماته، وترى إدارة نيس أن المبلغ ضخم وأكثر من ذلك مبالغ فيه ولن يدفعه أي ناد، خاصة الأندية الفرنسية التي تعتبر فقيرة مقارنة بنظيرتها الإسبانية، هذا وكانت إدارة بيتيس قبل أيام قد حددت سعر بودبوز بـ 14 مليون أورو لمن يريد الاستفادة منه في جانفي الداخل.

الإعارة المنفذ الأخير لباتريك فييرا

وفي خضم رفض الإدارة وإصرار المدرب على ضم بودبوز، لم يتبق أمام إدارة نيس سوى حل وحيد وهو انتدابه بنظام الإعارة، هذا النظام قد يلقى موافقة إدارة بيتيس التي تصر على التخلص من رياض بأية وسيلة ممكنة، خاصة إذا كان عقد الإعارة يضم بندا بإلزامية الشراء بعد ستة أشهر من الآن، على أن تحدد القيمة بالتوافق بين الطرفين، يشار إلى أن إدارة نيس تخلت عن صفقة المغربي يونس بلهندة بسبب ارتفاع التبعات المالية له، ولن تتوانى في التخلي عن صفقة بودبوز حتى وإن كان المدرب باتريك فييرا يصر على ضمه، كما نشير إلى أن المبلغ المراد جنيه من طرف إدارة بيتيس يمكن أن ينزل قليلا، وهذا بسبب ضغط اللاعب الذي لا يريد البقاء في إسبانيا مع حلول العام الجديد.

بورقعة-ع

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