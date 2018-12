FC Barcelona defender Gerard Pique (3) during the match between FC Barcelona against Athletic Club, for the round 29 of the Liga Santander, played at Camp Nou Stadium on 18th March 2018 in Barcelona, Spain.

بيكيه يخطط لرئاسة برشلونة عام 2021 : شاركها Facebook

LinkedIn يطمح الإسباني جيرار بيكيه، مدافع فريق برشلونة، إلى رئاسة النادي الكتالوني في المستقبل، عند اعتزال كرة القدم. وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن بيكيه انتهى من التخطيط لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم، حيث يسعى إلى تحقيق هدفه الأساسي بتولي رئاسة برشلونة. ونوهت الصحيفة أن بيكيه حدد عام 2020، موعدًا لاعتزاله، وحينها سيكون بعمر 33 عامًا، ليبدأ في الاستعداد لانتخابات النادي الكتالوني، المقرر إجرائها في 2021، والتي ينتهي معها حقبة جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي للبلوغرانا. كما حدد بيكيه، الأشخاص الذين سيعاونوه في مهمة إدارة النادي سواء فنيًا أو إداريًا، وهم كارليس بويول في منصب السكرتير الفني، بالإضافة لتواجد الثنائي أندريس إنييستا وتشافي على مقاعد البدلاء. ولعل أفكار بيكيه قد تجد المساعدة من المطربة شاكيرا، من خلال الاتفاق مع رعاة جدد أو تحويل اسم ملعب “الكامب نو” إلى ماركة تجارية، لحصد المزيد من الأرباح، بالإضافة لإنشاء قسم تنس في النادي، من أجل زيادة دخل البلوغرانا. يذكر أن جيرار بيكيه يملك شركة تعمل في مجال رياضة التنس وتساهم في تنظيم بطولات عالمية. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

