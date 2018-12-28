تاهرات في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب في الليغ 2 :

نشرت قناة “بي إن سبور” الناقل الحصري لدوري الدرجة الثانية الفرنسية الليغ 2 التشكيلة المثالية للنصف الأول من الموسم، اختيار الأسماء كان دقيقا وبعناية ويخلو من العاطفة، عكس كثير من الاستفتاءات وهذا بسبب أن من اختاراهم هم محللو القناة ولاعبين سابقين في مختلف الدوريات الأوربية، القائمة ضمت اسم المتألق الجزائري مهدي تاهرات لاعب لونس، الذي قدم مستوى كبير جدا مع ناديه، خاصة في بداية الدوري حين قاده للتصدر لعديد الجولات ورغم تراجع نتائج الفريق إلا أن تاهرات كان دائكما متألق .

تاهرات: “فخور جدا بتواجدي في التشكيلة المثالية”

اختيار تاهرات في التشكيلة المثالية للدرجة الثانية ليس بالأمر السهل ولا يتاح لأي كان وهو ما دفع مهدي للتعبير عن سعادته الكبيرة بذلك، مهدي وعلى حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” قال أنه فخور جدا بتواجده ضمن كوكبة النجوم، كما وجه شكره لكن من اختاره ووضع ثقته فيه، تغريدة تاهرات كان لها صدى كبير، حيث أكد الآلاف من متابعيه خاصة من أنصار الخضر أحقيته بذلك نظرا للمستوى الكبير الذي دأب على تقديمه .

رفع من أسهمه كثيرا من ناحية المنتخب

ما يقدمه تاهرات من مستويات يؤكد أن الثقة التي وضعها فيه الناخب الوطني جمال بلماضي كانت في محلها، ويؤكد أيضا أن الانتقادات التي كان يتعرض لها من دون سبب جانبت الصواب، مهدي يكون قد رفع كثيرا من أسهمه من ناحية المنتخب الوطني، ففي حال قدم نفس المستويات في النصف الثاني من الموسم فإنه سيضمن مكانه الأساسي بكل تأكيد على أن يتصارع ماندي، بن سبعيني، بلعمري وغيرهم من اللاعبين على المركز الأساسي الآخر، كما سيساعده هذا المستوى من دون شك على ضمان مكان مع نادي يلعب في الليغ 1 وهو الذي سبق وتألق مع نادي أنجي في الموسم قبل الماضي .

بورقعة-ع

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