دورتموند يريد إستنساخ صفقة عثمان ديمبلي :

تحرك نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خطوات جادة نحو تدعيم صفوفه بصفقة تشبه لاعبه السابق، عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني الحالي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية، إلى أن النادي الألماني مهتم بالتعاقد مع لوكاس دا كونها، الجناح الشاب لفريق رين، والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى صيف 2021.

وأضافت الصحيفة أن بوروسيا دورتموند يريد ضم دا كونها (17 عامًا)، على أمل أن يكرر مسيرة عثمان ديمبلي الذي انضم من رين في 2016، مقابل 15 مليون يورو فقط، ولمع في موسمه الأول بالقميص الأصفر، لينتقل إلى برشلونة صيف العام الماضي مقابل 115 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي بوروسيا دورتموند يجهزون عقدًا للاعب الفرنسي الشاب مدته 5 مواسم.

كما يشمل العرض أيضًا حصول نادي رين الفرنسي على تعويض مالي يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين يورو.