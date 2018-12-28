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زيكو: ميسي لا يحتاج لكأس العالم ليكون الأفضل

28 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, كواليس النجوم, ملاعب العالم 66 زيارة

أكد زيكو، أسطورة المنتخب البرازيلي، أن عدم تتويج ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، بكأس العالم لا يقلل أبدًا من كونه الأفضل.

ميسي شارك في المونديال 4 مرات وكان أفضل إنجازاته الوصول للنهائي في 2014.

وقال زيكو في تصريحات لـ “أومنيسبورت”: “قضيت 10 سنوات مع المنتخب البرازيلي ولم أحقق كأس العالم ولا أشعر بالغضب لأن الجميع يتحدث عن الألقاب بينما ما يهمني هو العمل المبذول”.

وتابع: “كرة القدم لعبة جماعية تعتمد على مجهود الجميع وليس لاعب واحد فقط، أحيانًا هذا اللاعب يستطيع حسم مباراة ولكنه لن يتمكن بمفرده من حسم اللقب”.

زيكو رأى أن ميسي الأفضل في العالم دون النظر إلى المونديال، وضرب المثل بيوهان كرويف، أسطورة هولندا، الذي لن يحقق البطولة ومع ذلك هو أحد أساطير اللعبة.

وواصل: “ميسي وكريستيانو رونالدو يلعبان لأجل الفريق. لو أنني لازلت صغيرًا لكنت رغبت اللعب مثلهما لأجل الفريق فقط”.

واختتم: “اللاعب الأفضل هو الذي يهتم بتطوير موهبته وتحسين إمكانياته لمساعدة فريقه على تحقيق الألقاب وجلب البطولات ولا يكون مثل هؤلاء الذي يسهرون في الحفلات ويتجاهلون التدريبات”.

ميسي وصل لأربع نهائيات مع منتخب الأرجنتين 3 في كوبا أمريكا بجانب المونديال دون تحقيق أي بطولة.

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