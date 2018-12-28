غلام يتعاطف مع كوليبالي ويقف في وجه “عنصرية” أنصار الإنتر :

لم تشكل الخسارة التي مني بها فريق نابولي أي حدث رغم أنها أبعدته كثيرا عن اللقب، بعد أن انصب تركيز الجميع على ما وقع في اللقاء من هتافات عنصرية تجاه اللاعب السنغالي خاليدو كوليبالي، القضية أخذت حجما كبيرا، بعد أن عوقب النادي المستضيف الإنتر بحرمانه من جماهيره في ثلاثة لقاءات، لاعب الخضر فوزي غلام لم يشذ عن المألوف وساند زميله السنغالي بقوة، حيث وصف جماهير الإنتر بقلة الاحترام وقال أن ما قامت به عار على الجميع، وبادل كوليبالي زميله الجزائري التحية حين وصفه بالأخ، وكما يعلم الجميع، فإن علاقة غلام بكوليبالي قوية جدا وتظهر دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالحديث عن التعاطف، تعاطف الجزائري الآخر رياض محرز مع كوليبالي وقال أنه لا يستحق ما يتعرض له، وبالعودة للقاء فقد انتهى بسقوط رفقاء غلام بهدف وحيد الذي شارك بديلا في آخر 12 دقيقة ولم يقدم أية إضافة فيما، بقي زميله الآخر وناس حبيس الدكة طيلة التسعين دقيقة .

بورقعة-ع

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