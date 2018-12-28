فاران يعتذر عن التسبب بإقالة لوبيتيغي :

اعترف رافايل فاران، نجم ريال مدريد، بابتعاده عن مستواه مع انطلاق الموسم، بالإضافة لارتكابه أخطاء كانت السبب في تحقيق الفريق لنتائج سيئة.

ذكرت صحيفة “ماركا” بأن النجم الفرنسي قام بالاتصال بجولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق للفريق الملكي، ليعتذر له عن الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة توليه، والتي كانت أحد أسباب إقالته من منصبه.

ويعلم بطل العالم مع فرنسا بأنه لم يكن في حالة جيدة بعد عودته من المونديال، حيث ظهر بمستوى متواضع في مباراة ليفانتي، وتسبب في هزيمة الفريق بعد ارتكابه خطأين، كما استمر أداءه الضعيف بارتكاب ضربة جزاء ساذجة ضد لويس سواريز في الكلاسيكو.

وأوضح فاران للمدرب الإسباني، أنه حاول تقديم كل شيء على أرض الملعب خلال فترته، ولكنه اعتذر له عن الأخطاء التي ارتكبها، والتي كلفته الرحيل عن الفريق بعد أشهر قليلة من تعيينه.

وحسب ما بينت الصحيفة، فقد أظهر لوبيتيغي احترامه الكامل للنجم الفرنسي على لفتته، وأبلغه بأنه من أفضل اللاعبين الذين عمل معهم في ريال مدريد.

كان لوبيتيغي قد تلقى رسائل وداعية من لاعبي الميرنجي، سواء بشكل شخصي أو على وسائل التواصل الإجتماعي، كما ذهب بنفسه إلى المدينة الرياضية بفالديبيباس فور صدور قرار الإقالة لوداع اللاعبين.