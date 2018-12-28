لاعبو نيس يصفون عطال باللاعب “الذي لا يتعب” :

أعد الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي تقريرا مصورا عن الصفات التي يحملها لاعبو الفريق كأحسن لاعب، اللاعب الفنان وأيضا اللاعب الذي لا يتعب، التقرير عرف تواجد لاعبين كثر من بينهم الإيطالي بالوتيلي والبرازيلي دانتي قائد الفريق، أما الغريب فهو الإجماع الكبير على اختيار عطال على أنه اللاعب الذي لا يتعب، حيث قال اللاعبون أن عطال لا يتوقف عن الجري دفاعا وهجوما، وفي الوقت الذي يظنون فيه أنه أنهك يفاجئهم من جديد، كما قال لاعب آخر أنه يملك ثلاث رئات وأنه محرز الفريق.

عطال: “خطة اللعب تحتم علي بذل الكثير من الجهد”

من بين الحاضرين في التقرير، كان عطال أيضا الذي لم يختر نفسه بالطبيعة الحال بصفته اللاعب الذي لا يتعب، لكنه رد على خيارات زملائه، عطال قال أنه يبذل الكثير من الجهد لكن ليس لدرجة وصفه باللاعب الذي لا يتعب، كما قال أن خطة اللعب بثلاثة مدافعين تضعه كمدافع ومهاجم في ذات الوقت، ما يعني أن عليه واجبات أكبر من بقية زملائه لذلك لا يتوقف عن الركض وبذل الجهود الكبيرة.

بورقعة-ع

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