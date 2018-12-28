مدرب ريال بيتيس يثني على ماندي ويصفه باللاعب المثالي :

أدلى مدرب ريال بيتيس “كيكي سيتين” بتصريحات تكلم فيها عن لاعبه الجزائري عيسى ماندي، ويبدو أن التقني الإسباني قد عوض كرهه لبودبوز بحبه الكبير للجزائري الآخر عيسى ماندي، حيث أشاد به وبقوة في التصريحات التي أدلى بها للإعلام الإسباني، حيث وصفه باللاعب الرائع والمثالي، هذا ويعتبر ماندي من أكثر اللاعبين استخداما من طرف سيتين، حيث يضع فيه كامل ثقته وهي الثقة التي ترجمها الجزائري لمستويات باهرة .

سيتين: ” ماندي لاعب متطوّر وركيزة في الفريق”

مدرب ريال بيتيس تفنن في الإشادة بماندي، حين وصفه باللاعب المتطور وأيضا الركيزة، وفي هذا الشأن قال: ” ماندي فرض نفسه على الجميع وجعل الكل يحترمه، سواء في اللقاءات الرسمية أو حتى في التدريبات، هو لاعب ركيزة في الفريق ويعرف جيدا كيف يطور نفسه ومستواه، تواجد ماندي معنا يمنحنا الثقة سواء من الجانب الدفاعي أو حتى الهجومي”، هذا ويعتبر عام 2018 أحسن أعوام ماندي في مشواره الرياضي، حيث حقق أرقاما كبيرة جدا وضعته ضمن قائمة أحسن المدافعين في العالم .

ماندي: ” مرتاح في بيتيس والكل يشيد بقدراتنا”

إلى ذلك، أدلى لاعب الخضر بتصريحات للإعلام الإسباني يوم أمس تكلم فيها عن مستواه، ماندي قال أنه سعيد بما يقدم، كما كشف أنه يجد راحته كثيرا في بيتيس، حيث أصبح يستمتع بالكرة سواء في اللقاءات أو في الحصص التدريبية، ماندي قال أيضا أنه يلمس لدى الناس الإعجاب بما يقدمه وما يقدمه فريقه، وهو أمر قال أنه يشجعه كثيرا على تقديم الأفضل في المستقبل القريب، في الأخير طالب لاعب رامس السابق الجميع بالاستمتاع بهذه اللحظات، في إشارة إلى أنها يمكن أن لا تتكرر في قادم الأشهر والسنوات.

بورقعة-ع

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