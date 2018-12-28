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ميلان يفكر في صفقة هجومية :

28 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 47 زيارة

يواصل نادي ميلان الإيطالي، البحث عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه الروسونيري خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن ميلان يفكر في الحصول على خدمات سيموني زازا، مهاجم تورينو، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وسيحاول الروسونيري إغراء تورينو، بالشاب باتريك كوتروني، لإقناع النادي بالتخلي عن زازا.

ويلعب زازا في صفوف تورينو على سبيل الإعارة من فالنسيا منذ بداية الموسم الحالي، لكن ميلان يرغب في الحصول على اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفشل ميلان في تسجيل أي هدف خلال آخر 4 مباريات له بالدوري الإيطالي هذا الموسم، مما يدل على المعاناة التي يعيشها الروسونيري على صعيد الهجوم.

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