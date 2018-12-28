مينديز يقترح اسما جديدا لقيادة ميلان خلفًا لغاتوزو :

اقترب جينارو غاتوزو، المدير الفني لميلان، من الرحيل عن الفريق، في ظل تراجع أداء ونتائج الروسونيري في الفترة الأخيرة.

وأفاد موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن مباراة ميلان المقبلة أمام سبال بالدوري الإيطالي، هي المهمة الأخيرة لجينارو للبقاء على رأس القيادة الفنية لميلان، مضيفة بأن المدرب عليه الفوز وبأداء مقنع كي يحتفظ بمقعده.

ورغم أن مدرب آرسنال السابق آرسين فينغر مرشحا بقوة لتدريب الفريق، إلا أن راتبه المرتفع وقف عائقا أمام إتمام الصفقة، فيما يعد روبرتو دونادوني مرشحا محتملا، لكن هناك اسم ثالث دخل على خط الترشيح خلال الأيام القليلة الماضية، وهو صانع معجزة موناكو الفرنسي المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وبين الموقع أن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعبين، اقترح تولي جارديم، لقيادة الروسونيري، لاسيما وأنه أبدع برفقة موناكو وقاده لإنجازات كبيرة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأشار إلى أن جارديم يعد مرشحا مثاليًا، خاصة وأن لديه القدرة على إطلاق وتعزيز عنصر اللاعبين الشباب، وهو ما يتماشى مع مشروع إليوت لمستقبل النادي.