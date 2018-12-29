الخليفي يجتمع بوكيل أعمال نجم ريال مدريد في باريس :

زعمت وسائل أنباء فرنسية بوجود اجتماع بين ممثلين عن نادي باريس سان جيرمان ونظرائهم عن نجم ريال مدريد إيسكو ألاركون بالعاصمة باريس قبل أيام.

وبحسب ما نشرته صحيفة “آس” الإسباني والمُقربة من أسوار النادي الملكي نقلًا عن موقع “باريس يونايتد” الفرنسي، فإن والد اللاعب ووكيل أعماله باكو ألاركون عقَدَ اجتماعًا تفاوضيًا مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

ويهدف حامل لقب الدوري الفرنسي إلى إحداث تعزيزات شتوية على مستوى نصف الميدان، خاصة مع الرحيل المحتمل للاعب أدريان رابيو تجاه برشلونة بنهاية الموسم، ومع الدخول في معمعة الموسم بمسابقات دوري الأبطال والدوري والكأسين المحليين، فإن باريس يخطط لتقوية ترسانة نجومه لمقابلة التحديات.

إيسكو (26 عامًا) يعاني من قلة المشاركات هذا الموسم، وخاصة منذ تولي المدرب الجديد سانتياغو سولاري زمام الأمور، حيث لم يبدأ مباراة واحدة بشكل أساسي في مسابقة الدوري بعدما خاض 95 دقيقة من أصل 450 في ست مباريات أدارها الرجل الأرجنتيني، صانعًا هدفًا واحدًا من دون التسجيل.

وضعية اللاعب قد تكون مفتاح الرحيل وهو ما سيكون عاملًا استغلاليًا من قِبل الإدارة القطرية للنادي الفرنسي، قبلًا كان اللاعب قد دخل في مشادات مع الجماهير بملعب البيرنابيو إبان الخسارة من سيسكا موسكو بالجولة الأخيرة من دوري الأبطال وخرج من الميدان وسط صافرات الاستهجان.

ويواجه النادي العاصمي الفرنسي شبح عقوبات قواعد اللعب المالي النظيف والذي ستُكشف نتائج تحقيقاته خلال أيام، لكن وعلى ما يبدو فإن الخليفي واثق من تخطي فريقه لتلك المعضلة بعدما أبرم بنك قطر الوطني عقد رعاية ضخم مع نيمار، وهو البنك التي يقع تلك ملكية هيئة الاستثمارات القطرية المالكة بدورها للنادي.. توقيع العقد وفق المصادر القريبة من النادي ماهو إلا دحض لفكرة بيع نجوم الفريق بإجبار قوانين اللعب المالي النظيف.

من جهته فإن ريال مدريد لن يُبدي أي استعدادات للتخلي عن اللاعب في منتصف الموسم، وإن كان صيفًا فإن المبلغ المطلوب سيفوق 80 مليون يورو.. مسألة إقناع إيسكو قد يكون لها دورًا إن حاز باريس على لقب الأبطال هذا الموسم وهو ما يعمل عليه الخليفي.