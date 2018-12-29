برشلونة يُقدّم عرضه الرسمي الأول لضم أدريان رابيو :

فصل جديد في قصة برشلونة وأدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذه المرة الأمور ستتخذ المنحنى الرسمي بعدما كشفت مصادر صحفية عن تقديم برشلونة لعرض إلى نظيرتها بباريس في الأول من جانفي القادم.

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبورت” الإسبانية والموالية للنادي الكاتالوني، فإن برشلونة سيقدم عرضه الرسمي الأول لضم اللاعب مع بداية العام الجديد، من أجل قيده بالفريق في النصف الثاني من الموسم وعدم الانتظار للصيف.

رابيو (23 عامًا) ينتهي تعاقده مع فريق العاصمة الباريسي بنهاية الموسم الحالي وسط فشل جميع محاولات النادي لتجديد عقده، الأمر الذي جعل الإدارة تقوم باستبعاده من قائمة الفريق لأجل غير مُسمّى.

ويتنافس برشلونة مع أندية أوروبية عديدة للحصول على خدمات اللاعب، بيد أن الرغبة بدت واضحة بالنسبة لرابيو وهي اللعب بقميص البلاوغرانا، الأمور المادية في طريقها للإتمام بعد جلسة مفاوضات بين وكيله أعماله ووالدته السيدة فيرونيكا، وإداريي برشلونة على رأسهم إيريك أبيدال المدير التقني.

وكشفت سبورت أن برشلونة قد تواصل مع اللاعب شفهيًا وأعطى موافقته على الانتقال، قيمة الصفقة التي ينوي النادي إبرامها خلال الشتاء هي بدفع 10 ملايين يورو للجانب الفرنسي، إضافة لعقد يمتد لخمس سنوات لرابيو مع راتب سنوي يفوق 10 ملايين يورو.

ويعي رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو أهمية الفوز بتلك الصفقة لرد هيبة النادي أوروبيًا، لا سيّما مع خسارة برشلونة كل الحروب التي خاضها ضد باريس سان جيرمان خلال السنوات السبع المنقضية وبالأخص في صفقات تياغو سيلفا، ماركينيوس، ماركو فيراتي، وأخيرًا أشهرهم نيمار دا سيلفا.

رغبة برشلونة كانت باستقدام اللاعب في الصيف بالمجّان وعدم تحمُل أي تكاليف، لكن الأمر بات صعب المراس بعد استبعاد أدريان من المباريات وحتّى منعه من دخول غُرف خلع الملابس، وهو ما سيفقده لياقته خلال الأشهر المتبقية من الموسم ويدخله في دوامات تردي المستوى، لذا فإن فكرة القدوم خلال الشتاء ستكون الحل الأمثل.

العامل الثاني هو حجز اللاعب بالشتاء والتوقيع الرسمي خشية دخول نادٍ آخر في الصفقة خلال تلك المدة حتّى إنقضاء الموسم، وبالفعل يوجد أكثر من جهة تريد الحصول على توقيع رابيو منها أرسنال وبايرن ميونيخ على سبيل المثال.