بوكيتينو يلتمس العذر للاعبي توتنهام بعد صدمة وولفرهامبتون

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، بأن لاعبي فريقه ليسوا بالآلات حتى يستمروا على نفس المستوى في كافة المباريات.

وحقق وولفرهامبتون، مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على مضيفه توتنهام بنتيجة 3-1، اليوم السبت، لحساب الجولة العشرين من عمر البريميرليغ.

وقال بوكيتينو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “لم نسيطر على الكرة بشكل جيد في الشوط الثاني، كنا مخطئين في طريقة اللعب”.

وأضاف “كان من الصعب العودة في النتيجة بعد هدف التعادل لهم، ولكن هذه هي كرة القدم”.

وتابع “أعتقد أننا دفعنا ثمن المجهود الذي قمنا به في المباريات الماضية، لقد سمحنا للخصم بصناعة الكثير من الفرص”.

وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة، في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 29 نقطة، في المركز السابع.