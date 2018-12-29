جماهير ريال مدريد تكافئ يورنتي :

اختارت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، لاعب خط وسط الفريق الشاب، ماركوس يورنتي، كأفضل لاعب في شهر ديسمبر الجاري.

وحصد ماركوس يورنتي، البالغ من العمر 23 عامًا، أكبر عدد من الأصوات في تصويت شركة “ماهو”، أحد رعاة الفريق الملكي، ليفوز بالجائزة، وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

واستغل ماركوس يورنتي، إصابة البرازيلي كاسيميرو، ليُظهر قدراته بشكل مميز، ويُصبح أحد أهم اللاعبين في صفوف الفريق الملكي، ويضمن مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب سانتياغو سولاري.

وساهم ماركوس يورنتي في تتويج ناديه ريال مدريد بلقب مونديال الأندية، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس العالم للأندية، علمًا بأنه سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك العين الإماراتي.