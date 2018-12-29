جيرارد: لاعبو رينجرز تخطوا توقعاتي في الديربي

أهدى ستيفن جيرارد، المدير الفني لغلاسكو رينجرز، فوز فريقه في الديربي على سيلتك بنتيجة 1/0، اليوم السبت، في قمة الجولة الـ21 من الدوري الإسكتلندي إلى الجماهير الزرقاء.

وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها “بي بي سي” عقب المباراة: “هذه اللحظة أمنحها للجماهير، لقد تحملوا كثيرًا، وهذا الفوز سيساعد الفريق على التطور أكثر”.

وأضاف: “اللاعبون كانوا رائعين للغاية، طلبت منهم الظهور بأداء عالٍ، لكنهم ظهروا بمستوى أفضل مما طلبت، سنحصل على الثقة أكثر”.

وتابع: “كنا متميزين في كل بقاع الملعب، وكان بإمكانا الفوز بأريحية أكثر”.

وأشاد جيرارد بلاعبه آندي هاليداي، قائلًا: “هو يساعد التشكيل بالكامل، لقد أدى بمستوى رائع، وهو القائد غير الرسمي للفريق، ويستحق إشادة خاصة في هذه الليلة”.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ريان جاك في الدقيقة 31 من زمن اللقاء.

وأصبح جيرارد أول مدرب لرينجرز يفوز على رودجرز في ديربي غلاسكو، منذ تولي الأخير مسؤولية سيلتك في عام 2016، بحسب موقع “سكواكا” للإحصائيات.

بهذه النتيجة، تساوى رينجرز مع سيلتك برصيد 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة.