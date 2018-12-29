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فينيسيوس يشيد بزملائه في ريال مدريد :

29 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 55 زيارة

أشاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بدور زملائه في الفريق الملكي، لمساعدته على التأقلم والتكيف مع هذا المستوى، نظرًا لصغر سنه.

ويقضي فينيسيوس، إجازته في البرازيل، حيث شارك في عدة مباريات استعراضية مع نجوم كبار مثل نيمار وكاكا وزيكو.

وقال فينيسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لقد ساعدني لاعبي ريال مدريد، أمثال مارسيلو وكاسيميرو، للتكيف مع الفريق”.

وأضاف “تلقيت المساعدة من الجميع، وأتيحت لي الفرص، كنت سعيدًا بنجاحنا في حصد لقب مونديال الأندية”.

وبسؤاله عن إمكانية انضمامه للمنتخب البرازيلي، أجاب “إذا ظهرت بشكل جيد مع ريال مدريد، فعلى الأرجح سأتواجد مع راقصي السامبا”.

وختم فينيسيوس حديثه بقوله “في ريال مدريد، ألعب بجانب أفضل اللاعبين على مستوى العالم”.

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