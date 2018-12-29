ليفربول يتفوق على آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي ويحسم صفقته الأولى :

اقتربت إدارة نادي ليفربول الإنكليزي من التغلب على نظريتيها في آرسنال وتشيلسي، بسباق التعاقد مع الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش جناح بوروسيا دورتموند الألماني.





كان اللاعب صاحب الـ20 عاما، على لائحة عدد كبير من الأندية الكبرى، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي علاوة على ليفربول، لكن العروض المالية المقدمة لم تلق قبولا لدى إدارة دورتموند، ما جعل إدارة ليفربول ترفع من قيمة العرض المقدم إلى 45 مليون جنيه إسترليني وفقا لتقارير الصحف الإنكليزية. وقد كان العرض المقدم من آرسنال بقيمة 35 مليون إسترليني، وهو العرض الذي لا يرضي الطرف الألماني، لهذا يتجه مسار الصفقة بشكل إيجابي نحو الريدز، الذين يقولون -عطفا على التقارير- إن هذا المبلغ، 45 مليون إسترليني هو مجرد مبلغ افتتاحي، أي أنهم لديهم قدرة على رفع قيمة العقد أكثر لإرضاء دورتموند.

وتأتي الرغبة الكبيرة في التعاقد مع بوليسيتش، بناء على طلب من يورغن كلوب، إذ يرغب المدرب الألماني في تعزيز خطه الهجومي، وحمايته بلاعب إضافي لديه مهارات مميزة، حال حدث إصابة في النصف الثاني من الموسم.

والهدف الأكبر الذي يسعى له كلوب واضح تماما، فهو يريد الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه توتنهام ومانشستر سيتي، ليتمكن في النهاية من الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، الأمر الذي لن يتأتى بلاعبين مصابين لا يوجد لهم بدلاء.

يتبقى لدي بوليسيتش 18 شهرا على نهاية عقده مع دورتموند، وتشير التقارير الألمانية إلى أنه لا ينوي تجديد عقده لقلة مشاركاته في المباريات، إذ شارك في 5 مباريات فقط في الدوري الألماني هذا الموسم، لذا من المتوقع أن تتم صفقة انتقاله إلى ليفربول خلال أيام مع بدء موسم الانتقالات الشتوية الثلاثاء القادم.

يحاول كلوب تأمين فريقه جيدا وتدعيمه بلاعبين جدد يكفلون له التغلب على عمالقة الدوري الإنكليزي الممتاز، ودوري الأبطال، خاصة وأن لديه موعد صعب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

يحتل الريدز صدارة البريميرليغ بفارق نقاط يبلغ 6 نقاط مع توتنهام صاحب المركز الثاني، و7 نقاط مع حامل اللقب مانشستر سيتي في المركز الثالث، لكنه يدخل مساء اليوم السبت في مواجهة قوية على ملعب “أنفيلد” أمام آرسنال في أولى مباريات النصف الثاني.