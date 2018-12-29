مدريد سيُعلن عن صفقته الشتوية يومي 7 أو 8 جانفي :

قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن ريال مدريد، اقترب من الإعلان عن صفقة جديدة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد سيُعلن عن التعاقد مع إيزيكيل بالاسيوس، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، يومي 7 أو 8 جانفي المقبل.

وبدأ ريال مدريد المفاوضات مع اللاعب وناديه منذ عدة أشهر، وتم تأجيل كافة الأمور لما بعد مشاركة الفريق الأرجنتيني في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالإمارات.

ولازالت المفاوضات جارية بين الطرفين، حيث يُفضل ريفر بليت أن ينتقل بالاسيوس لريال مدريد بعد نهاية الموسم، بينما يسعى الملكي للحصول عليه في جانفي المقبل.

وختمت الصحيفة بأن المؤشرات تؤكد أن الصفقة ستنتهي خلال أيام لصالح ريال مدريد، بمبلغ يقترب من 17 مليون يورو، وبعقد يمتد إلى 6 مواسم.