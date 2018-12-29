مساعٍ كبيرة يقوم بها الرئيس فلورينتو بيريز :

يستعد ناديا ريال مدريد الإسباني ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي للإعلان عن صفقة انتقال متوسط الميدان الشاب براهيم دياز من النادي السماوي إلى فريق العاصمة الإسباني خلال أيام قليلة مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

عقد الجناح البالغ من العمر 19 عامًا ينتهي مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم، وعليه فإن دياز المولود بمدينة ملغا من عائلة مغربية يُفضّل العودة إلى إسبانيا عبر بوابة ريال مدريد الذي يعتبر بمثابة الحلم كما وصفته الصُحف الإسبانية نقلًا عن اللاعب.



وعجّل ريال مدريد بإتمام الصفقة شتاءًا خشية تدخل كبار القارة للظفر باللاعب، حيث سيكلف خزائن النادي الملكي قرابة 15 مليون يورو كتكاليف انتقال بدلًا من الانتظار للصيف والتعاقد بالمجّان، تعجيل يبرز أهمية وموهبة دياز، ومدى دهاء بيريز الذي يهدف لتجنب الصدامات مع مانشستر سيتي خاصة مع إمكاناتهم المادية الكبيرة.

بهذه الصفقة التي ستخرج للنور قريبًا، يحافظ ريال مدريد على نهجه في سوق الانتقالات منذ أربعة أعوام وبالتحديد بالخامس من ديسمبر 2014 عندما قرر الرئيس فلورينتو بيريز الاعتماد على الصفقات صغيرة المبالغ بلاعبين واعدين، بدءًا من جناح ريال مايوركا ماركو أسينسيو الذي آتى للنادي بمبلغ هش للغاية (4 ملايين يورو).

وصول أسينسيو كان مجرد شعلة أولية في طريق غلاكتيكوس الشباب، فكان التعاقد مع مارتن أوديغار ثم لوكاس سيلفا وقائمة طويلة امتدت للأسماء الموجود حاليًا أمثال داني سيبايوس، فينيسيوس جونيور، رودريغو، وألفارو أودريوزولا وحتّى بتصعيد اللاعبين الشباب من الأكاديمية على غرار أشرف حكيمي وريغيلون، فلم تقتصر ثورة الشباب على الوافدين.

بلغ مجموع ما أنفقه النادي خلال السنوات الأربع على اللاعبين الشباب قُرابة 217 مليون يورو باحتساب قيمة صفقة دياز، وبالنظر إلى كمّ الاستفادة التي حصل عليها ريال مدريد من هؤلاء الفتية فإن النتيجة رائعة بكل المقاييس.. الصفقة الأخيرة التي قد توُصف بالكبيرة تعود إلى خمس سنوات عندما دفع النادي 101 مليون يورو لجلب غاريث بيل من توتنهام هوتسبير، فيما يبدو أن السياسية غُيرت بالكامل خلال تلك المدة.

حرص بيريز على هذا النهج كان واضحًا بشك جلي خلال التنافس مع برشلونة لضم الثنائي البرازيلي جونيور ورودريغو اللذان كانا هدفين للكتلان في الأساس، الرغبة بدت أشدّ وطأة عندما دفع النادي 16.5 مليون يورو لريال بيتيس للظفر بداني سيبايوس رُغم أن الشرط الجزائي بعقده 15 مليونًا فقط.