هل ينجح ريال مدريد في اقتناص موهبة برشلونة؟

منذ زمن بعيد تمثل عملية إنتقال لاعب من العملاقين الغريمين، ريال مدريد وبرشلونة، إلى أي طرف منهما، مسألة شائكة للغاية، وتتحول إلى “تراجيديا” بين الجماهير وسط تراشق ساخن بينهما، ويصل اللوم من المشجعين إلى إدارة ناديهم التي سمحت في التفريط في لاعبها للمنافس اللدود، ولعل أبرز صفقة إنتقال بين القطبين ما زالت عالقة في أذهان الجميع، كانت إنضمام البرتغالي فيجو من برشلونة إلى ريال مدريد، والتي فجرت ثورة جماهيرية كتالونية، بسبب رحيل معشوقها الأول وقتها.

ويبدو أننا بصدد متابعة أجواء مشابهة في الفترة القادمة، وذلك حسبما كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن أن ريال مدريد يخطط للحصول على خدمات أحد مواهب برشلونة الثمينة، وبدون مقابل، حيث فتح مسؤولي النادي خطوط إتصال مع لاعب وسط الميدان البرازيلي الشاب، لوكاس دي فيغا، لاعب برشلونة لفريق الشباب.

ويضغط الميرينغي للظفر بصفقة دي فيغا، لسببين.. أولهما أنه يعد واحدًا من أفضل الجواهر في أكاديمية برشلونة “لامسايا”، وثانيهما أن عقده ينتهي بنهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر بدون مقابل، وبدون الرجوع لإدارة النادي الكتالوني.

ويشارك الفريق المدريدي الإهتمام بالتعاقد مع دي فيغا عدد كبير من أبرز أندية أوروبا، وعلى رأسهم بايرن ميونيخ، آرسنال، ويتلهفون بشدة لضمه، وتتوالى الإغراءات على اللاعب الشاب، الذي قد يعلن عن إنتقاله إلى أيًا من تلك الأندية الكبرى في نهاية الأسبوع المقبل، أي مع بداية شهر جانفي.

وما زالت إدارة البرسا لم تتحرك لتجديد تعاقدها مع لاعبها المميز، الذي عانى مؤخرًا من إصابة أبعدته عن المشاركة في مباريات فريقه لمدة شهرين، ويستطيع إبرام عقد إحترافي مع ناديه بعدما وصل لعامه الـ 18.

ودي فيغا لديه حيرة أخرى بجانب تحديد خطوته المقبلة في مسيرته الإحترافية مع أي نادٍ، حيث يتنازعه منتخبا إسبانيا والبرازيل للشباب، وكلاهما يطمح في إستمالته لصالحه، فهو ينحدر من أبٍ إسباني، ووالدته برازيلية، ويحق له اللعب مع أيًا من منتخبيّ السليساو أو اللاروخا.