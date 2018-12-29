‎أنصار السيتي ينتقدون غوارديولا بسبب تهميشه لمحرز :

‎ عبر العديد من أنصار المان ىسيتي عن استيائهم من خيارات التقني الإسباني بيب غوارديولا خاصة في اللقاءين الماضيين اللذين أبعد فيهما النجم الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية للنادي الأزرق السماوي، مفضلا العناصر الأخرى التي لم تكن عند ثقته والتي حسب الأنصار تسببت في هزيمتين متتاليتين للنادي الطامح للحفاظ على لقبه الذي تحصل عليه خلال الموسم الماضي، حيث اعتبر الأنصار الإنجليز بأن خيارات غوارديولا وفلسفته المفرطة هي من تسبب في هذين النتيجتين السلبيتين.

‎الإنجليز حملوا ساني وستارلينغ التعثرين الأخيرين

‎حمل أنصار نادي مانشيستر سيتي اللاعبين ساني وستارلينغ النتيجتين السلبيتين اللتين تخبط فيهما فريقهم أمام نيوكاسل وليستر سيتي على التوالي، واصفين أداء هذين اللاعبين بالباهت، حيث لم يسلم الأسمران من انتقادات أنصار السيتيزنس وحتى المحللين الرياضيين الذين ساروا على نفس درب الأنصار في توجيه أصابع الاتهام للمهاجمين المذكورين.

‎وانتقدوا خيارات المدرب بإبعاده لمحرز

‎في ذات الانتقادات اللاذعة التي وجهها أنصار السيتي للاعبين ساني وستارلينغ اللذين اعتبرهما بأنهما الحلقة الأضعف في الفريق خلال اللقاءين الماضيين، عاد السيتيزنس لينتقدوا مجددا مدرب ناديهم بيب غوارديولا وفلسفته من خلال خياراته الفنية التي أبعد خلالها المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز، معتبرين أن اللاعب دائما يقدم إضافة للفريق في اللقاءات التي لعبها متسائلين عن فحوى حرمانه من الدخول في التشكيلة الأساسية والاكتفاء بمنحه بعض الدقائق القليلة جدا في اللقاءات الماضية.

‎م.دحوي

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