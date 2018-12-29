‎بن زية يرفض العودة لليل ويضع إدارة ناديه في حرج :

‎كشفت تقارير تركية أمس الجمعة أن رغبة نادي فينارباتشي في التخلص من لاعبه الجزائري ياسين بن زية لن تكون بالسهولة التي تعتقد، فرغم أن إدارة النادي فتحت قنوات المفاوضات مع ناديه السابق ليل من أجل إعادته إلا أنهم تفاجؤوا برغبة اللاعب، حيث كشفت مصادر مقرب من بن زية أنه يرفض الرحيل عن ناديه في الوقت الحالي، ويرفض العودة إلى ليل، الصحافة التركية لم تبرز سبب ذلك ودوافع بن زية للقيام بذلك رغم أنه يعيش فترة سوداء في مستقبله.

‎يرفض العودة لنادي ليل وليس الرحيل عن فينارباتشي

‎في ذات السياق كشفت تقارير صحفية تركية أخرى أن بن زية رفض فعلا العودة لنادي ليل وطالب موكله بعدم التفاوض من أجل إعادته، لكن هذا لا يعني أنه يرفض الرحيل عن فيناباتشي، حيث يرى أن الأمر عادي لكن بشرط أن تتم إعارته لنادي آخر وليس العودة لليل، ومن دون شك فإن بن زية يتخوف من بقائه من دون منافسة حتى نهاية الموسم، كيف لا والمدرب كريستوف غالتي قال في وقت سابق أنه مكتف ولا يريد لاعبين جدد، خاصة أنه يحتل المركز الثاني في الترتيب العام وقدوم لاعبين جدد قد يهز المجموعة ويؤثر على أهداف الفريق.

‎بن زية مطالب بالرحيل لأن بلماضي يريد ذلك

‎بين هذا الحل أو ذاك فإن بن زية مطالب في الأخير بتأمين مكان له في النصف الثاني من الموسم، بن زية وبحسب مصادرنا يعتبر لاعبا مهما جدا لبلماضي، حيث يفضله في الوسط على الجهة اليمنى ويرى فيه اللاعب الأنسب لذلك، و هو يصر عليه لحجز مكان أساسي في النصف الثاني من الموسم من أجل اصطحابه للكان المقبلة، بن زية يملك عديد الحلول لأجل تأمين ذلك إما في ناديه الحالي وهو أمر صعب أو الانتقال لنادي أقل قوة وشعبية سواء في تركيا أو العودة لفرنسا لكن ليس لليل لأن ذلك سيعني تعقيد مشكلته أكثر، ياسين سيكون مطالبا في الأيام المقبلة بإيجاد نادي جديد وإلا فإنه لن يلوم إلا نفسه في حال وجد نفسه خارج مجموعة الكان.

‎ع- ب

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