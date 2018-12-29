‎بونجاح يفاجئ الجميع ويجدد تعاقده مع السد لغاية 2024 :

‎فجّر الدولي الجزائري بغداد بونجاح مفاجأة من العيار الثقيل يوم أمس حين أعلن نادي السد تجديد تعاقده معه لفترة أخرى، السد القطري أعلن أن بونجاح جدد تعاقده لغاية جوان من العام 2024 وهو ما يعني أن هداف العالم للسنة الحالية سينهي مشواره في السد بصفة شبه أكيدة، وتحدثت عديد التقارير عن رحيل وشيك لبغداد لنوادي كثيرة أهمها ناديي ليستر سيتي الإنجليزي ومرسيليا الفرنسي، لكن بغداد ضرب بكل هذه الأخبار عرض الحائط وأكد بقاءه.

‎بونجاح: “مشروع النادي حفزني على البقاء ومتشوق لتقديم كل ما لدي للسد”

‎مباشرة بعد تجديد عقده أدلى بغداد بتصريحات للموقع الرسمي لناديه، بغداد أكد بصورة مباشرة بقاءه لأطول فترة ممكنة حين تكلم عن اقتناعه بالبقاء بسبب مشروع النادي الذي عرض عليه وفي هذا الشأن قال: “أنا سعيد بمشروع النادي وأعد الجميع بتقديم الأفضل في قادم الاستحقاقات، وسيكون هدفنا تحقيق المزيد من البطولات والألقاب، أريد توجيه الشكر لكل من في النادي من الإدارة واللاعبين والمدرب وكذلك الجمهور الذي أشعر معه بكل حب، أشعر بالفخر والسعادة بعد توقيع العقد الجديد وأنا متحمس جداً وبشكل كبير لمزيد من العطاء مع الزعيم”.

‎بغداد خيب أنصار الخضر والكل اتهمه بالجشع وحب المال

‎احتل خبر تجديد عقد بونجاح مع السد حيزا كبيرا في الإعلام الجزائري وفي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع الكل على أن بغداد خيب الآمال باختياره للبقاء حتى أن الكثير من أنصار الخضر وصفه بالجشع وحب المال، وهو ما يفسر بقاءه في السد على العروض الأوروبية، لكن في خضم كل هذا هناك من دافع عن خيار بغداد فمنهم من قال أنه حر ومنهم من قال أن التجديد لا يعني البقاء، وإنما يعني تأمين إدارة السد لأكبر قيمة ممكنة في حال بيعه مستقبلا وهو أمر يبقى غير منطقي بالمرة.

‎صدمة في الصحافة السعودية وسخرية كبيرة من أخبار قرب انتقاله

‎خبر توقيع بغداد بونجاح لم يشكل صدمة فقط للجماهير الجزائرية بل للجماهير السعودية أيضا، حيث كان الإعلام السعودي أكثر من تناول الخبر وبإسهاب كبير، الصحافة السعودية قالت أن تجديد بغداد أنهى أحلام بعض الأندية هناك في ضمه كما نال خبر تجديد بغداد نصيبا كبيرا من السخرية، خاصة من أنصار الاتحاد الذين كانوا يأملون في ضمه في الشهر الداخل لكن الخبر أتاهم صاعقا وقضى على كل آمالهم.

‎بونجاح تأثر بتصريحات بلماضي وتخوف من تضييع مكانه في “الكان”

‎رغم النقد اللاذع الذي تعرض له بعد إعلان بقائه إلا أن جزء من الأنصار رأى أن قراره قد يكون صحيح، بونجاح وببقائه في السد يكون قد ضمن مكانه الأساسي لفترة مقبلة ما يعني ضمان مكان أساسي في “الكان” المقبل، ثم أن بغداد يمكن أن يكون قد تأثر بتصريحات بلماضي الذي حذر لاعبيه من سوء اختيار وجهتهم المقبلة، حيث قال بصريح العبارة أن الكل مطالب باختيار نادي يضمن له اللعب باستمرار والتألق أيضا وإلا فإنه مكانه في “الكان” سيكون مهدد، ما يعني أن خيار بونجاح بالبقاء خيار رياضي أيضا وليس حبا في المال وفقط.

‎ع- ب

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