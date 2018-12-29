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‎سوداني يبدأ عملية التأهيل بعد العملية الجراحية :

29 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 50 زيارة

‎نشر لاعب الخضر ونادي نوتنغهام فوريست هلال العربي سوداني أمس الجمعة صورة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن فيها بداية عملية التأهيل، سوداني كان قد أجرى عملية جراحية على ركبته اليسرى قبل شهر من الآن، وبعد أن تخلص من العكازات بدأ عملية التأهيل التي ستكون طويلة جدا، هلال أرفق الصورة بعبارة لا تستلم أبدا وهي كلمات تبين الرغبة الكبيرة لهلال من أجل العودة سريعا، نشير إلى أن إصابة هلال معقدة جدا وعودته للركض في هذا الوقت المبكر لا تعني عودته للميادين سريعا، حيث سيكون بحاجة لأسابيع طويلة من أجل إعادة التأهيل قبل أن يدخل المرحة قبل النهائية والنهائية وهي فترة التدريبات بالكرة ومن دون كرة.
‎ع- ب

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