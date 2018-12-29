‎مهدي تاهرات أكثر لاعبي ‘لونس’ نجاحا في التمريرات الصحيحة :

‎بعد ماندي الذي حقق أرقاما كبيرة في التمريرات الصحيحة على مستوى الليغا حقق دولي جزائري آخر رقما مميزا جدا لكن هذه المرة في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، موقع “لونسوا” الفرنسي المقرب من نادي لونس قال أن الجزائري مهدي تاهرات احتل المركز الأول ضمن أحسن لاعبي لونس نجاحا في التمريرات الحاسمة، تاهرات أكد قوته في جانب آخر هذه المرة بعيدا عن عدد المشاركات أو المستوى الفني وهو ما سيعزز حظوظه أكثر من ناحية المنتخب.

‎احتل الصف العاشر ضمن لاعبي الدوري الفرنسي

‎بحسب الموقع السابق الذي استمد إحصائياته من موقع الرابطة الفرنسية إن مهدي نجح في إتمام 1002 تمريرة صحيحة بواقع أكثر من 52 تمريرة في اللقاء، وهو معدل كبير دفعه ليس فقط لاحتلال ريادة أحسن ممري فريقه لكن أيضا للتواجد ضمن أحسن عشر ممر في الدوري الفرنسي ككل، أرقام مهدي يمكن أن تتحسن أكثر في النصف الثاني من الموسم خاصة إن كان فريقه يلعب على الصعود وهو الهدف الذي يبقى أسمى ويغطي على كل الأرقام.

‎ع- ب

مرتبط