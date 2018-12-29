‎ناديان من الدرجة الثانية الإنجليزية يرغبان في ضم بن سبعيني :

‎كشف أمس موقع “باز سبور” الفرنسي وبحسب مصادر وصفها بالخاصة أن لاعب الخضر ونادي ران رامي بن سبعيني تلقى عرضين في بداية شهر ديسمبر الحالي، العرضان كانا عن طريق مقربين من رامي واللذين أبيا الإفصاح عن أسماء الأندية وأكدا فقط أنهما إنجليزيان، التقارير الفرنسية قالت أن الأمر يتعلق بناديين من الدرجة الثانية الشامبيان شيب من دون إشارة لا من قريب ولا من بعيد عن اسمهما أو حتى عن وضعهما، وعادت التكهنات لتطغى على وضع رامي خاصة مع قرب فتح باب الانتقالات الشتوية بعد أيام قليلة.

‎بن سبعيني منفتح على تجربة جديدة ولن يرفض الرحيل

‎الموقع السابق اتصل بمقربين من لاعب الخضر لم يكشف عن أسمائهم وقال أنهم أكدوا أن بن طالب لا يرفض الرحيل، حيث بات “منفتحا” على عرض جديد وتحد جديد ومن غير المستبعد أن يكون ذلك في جانفي المقبل، بن سبعيني ووكيل أعماله سيقومون بدراسة العروض التي ستصل النادي ومن بعدها سيقررون ما إذا كان التحدي المقبل أفضل للاعب أم أن بقاءه يكون هو الأفضل، وتعتبر وجهة نظر بن سبعيني واضحة، حيث سبق أن أكدت الصحافة الفرنسية أن ابن مدينة قسنطينة يرفض البقاء في الصيف الماضي.

‎النادي لا يعارض رحيله بشرط أن يكون العرض المقدم جيدا

‎أما عن وجهة نظر إدارة ران ومدربه فإن الأمر واضح أيضا، موقع “باز سبور” قال أن المدرب لا يعارض فكرة رحيل بن سبعيني والإدارة توافقه على هذا الرأي، لكن موافقة الإدارة على الرحيل لا يعني تركه يرحل مجانا، حيث ستشرط عرضا جيدا من أجل ذلك، وإن لم تشر للأمر فإن النادي سبق واشترط 15 مليون أورو في الصيف الماضي على الأندية الراغبة في ضمه ورقم الميركاتو الشتوي الحالي لن يختلف كثيرا حتى لو كان مستوى رامي قد انخفض قليلا، ما يعزز فكرة بيع بن سبعيني هو الأخبار التي أوردناها في وقت سابق، حيث فتحت الإدارة قنوات الحوار مع بعض المدافعين لتعويض رحيل الدولي الجزائري.

‎مقربون من بن سبعيني يؤكدون عودة أندية لطلب خدماته

‎في الأخير نشير إلى أن بن سبعيني كان محل أطماع عديد الـأندية خاصة في إسبانيا في صورة ريال سوسييداد وأيضا في إنجلترا في صورة إيفرتون، التقرير الفرنسي الذي سبق وأشرنا إليه قال أن مقربين من بن سبعيني أكدوا إمكانية عودة الأندية التي طلبته في الصيف الماضي وأن العرضين اللذين تلقاهما اللاعب قد لا يكونان الوحيدين، وبدورنا نشير إلى أن رحيل بن سبعيني للدرجة الثانية الإنجليزية ربما يكون خطأ جسيما لأن البقاء في ران وضمان مكان أساسي قبل موسم ينتهي بـ”الكان” أحسن من المغامرة بالرحيل لنادي متواضع وربما تقديم مستويات تكون سيئة حتى وإن كانت العروض المقدمة من هذين الناديين كبيرة جدا ماليا.

‎ع- ب

مرتبط