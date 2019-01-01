أخبار جيدة تصل ليفربول من ألمانيا :

قالت وسائل الإعلام الألمانية أن مستقبل المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر مع فريقه لايبرزغ محل شك كبير، حيث أشارت أن المهاجم الدولي يفكر برفض العرض المقدم له لتجديد عقده مع نادي لايبزغ.

وذكرت صحيفة “بيلد الألمانية” أن نادي ار بي لايبزغ الألماني يريد تجديد عقد مهاجمه تيمو فيرنر والذي من المقرر أن ينتهي مع حلول صيف عام 2020 القادم.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن تيمو فيرنر يستهدف مغامرة جديدة في مسيرته ويريد تحد جديد مع فريق أقوى من لايبزغ، الأمر الذي سوف يدفعه لرفض العرض التجديد للنادي الألماني.

وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أن سعر الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزغ سينخفض كثيراً بعد أخبار رفضه لتجديد عقده مع ناديه الألماني، حيث أشارت أنه سيكون متاحاً للبيع مبلغ سيتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو.

وارتبط اسم الألماني تيمو فيرنر كثيراً بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، حيث أشارت بعض التقارير أنه ضمن قائمة أهداف مواطنه يورغن كلوب المدير الفني للردز.