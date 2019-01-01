أوباميانغ ينفرد بصدارة هدافي البريميرليغ :

نجح الغابوني بيير إيميريك أوباميانع، مهاجم آرسنال، في هز الشباك، خلال مباراة ناديه أمام فولهام، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في إطار الجولة الـ 21 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوباميانغ، الهدف الرابع لآرسنال في شباك فولهام، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 هدفًا، بفارق هدف عن المصري محمد صلاح ، وهاري كين مهاجم توتنهام.

يذكر أن أوباميانغ ينافس محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، على جائزة لاعب العام في قارة أفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 4-1، ليرتفع رصيد الغانرز إلى 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليغ، أما نظيره فولهام تجمد رصيده عند 14 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.