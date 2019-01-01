إريكسن يزاحم أساطير توتنهام على سجل مميز :

عزز الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير، من تقدم فريقه على كارديف سيتي، بتسجيله الهدف الثاني للسبيرز، في مباراتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 21 من البريميرليغ.

وبحسب موقع “سكواكا” للإحصائيات، فإن إريكسن ساهم بشكل مباشر في 100 هدف لتوتنهام بالدوري الإنجليزي، مسجلا 45 ومساهما في صناعة 55 آخرين.

وتابع الموقع أن إريكسن أصبح هو سادس لاعب في تاريخ توتنهام، ينجح في المساهمة في إحراز 100 هدف بالبريميرليغ، بجانب كل من تيدي شيرنغهام، هاري كين، روبي كين، جيريمن ديفو ودارين أندرتون.

ويتقدم السبيرز على كارديف، بنتيجة 3-0، سجلهما هاري كين، إيركسن وهيونغ مين سون.