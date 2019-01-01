بوفون:”لست عجوزًا وأتمنى مساعدة ألفونس أريولا”

أكد الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان، أن استقبال جماهير بطل الدوري الفرنسي في بداية الموسم، جعله يشعر بالفخر الشديد.

وقال بوفون، في تصريحات نقلتها صحيفة كوريري ديلا سيرا “ظنوا أنني أصبحت عجوزًا، لكن حماسي يمنحني الشباب والحيوية”.

وأضاف “شعرت بفخر كبير عندما انتقلت إلى باريس، لأنك في سن معين، يعتقد البعض أنك انتهيت تمامًا”.

وتابع “ألفونس أريولا حارس مميز، نحن أصدقاء، ونساند بعضنا البعض، هو شخص رائع، عندما يلعب يكون سعيدًا، أنا هنا لمساعدته ليكون مميزًا”.

وواصل الحارس الإيطالي “استقبالي هنا كان رائعًا، حظيت بمشاعر إيجابية وأنا في الأربعين من عمري، في جزء من العالم تشعر بأهميتك، وهذا يعطيك قيمة إضافية”.

وأوضح بوفون “في نهاية مسيرتي، سأتحدث عن دوري الأبطال بالنسبة لي، المجيء إلى سان جيرمان ليس هدفه لقب التشامبيونزليغ”.

وعن إمكانية مواجهة جوفنتوس في دوري الأبطال، علق “إذا واجهت اليوفي في النهائي، سيكون أمرًا غريبًا، لكني سأعود إلى ملعبي وبين جماهيري، لكن بعد اللقاء، سيكون الأمر معقدًا، سيكون لدي الحرية للهتاف في حالة النصر”.

وتابع “مانشيني يعلم الطريقة الأفضل لإعادة منتخب إيطاليا من جديد، أشعر بالحنين إلى إيطاليا، نحن شعب جميل، إذا غرق قارب فيه أشخاص، نتحرك بالكامل من أجلهم ونفكر في تبني الأطفال اليتامى، لكن إذا لم يغرق، نشكو من دخول المهاجرين”.

وأتم “ما حدث مع كاليدو كوليبالي شيء غير لائق، أنا لا اتهم الجماهير بالكامل، لكن هؤلاء من لديهم الشر في داخلهم، يجب علينا ألا نسامحهم”.