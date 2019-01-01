بيكيه يتعاقد مع نجل مدرب برشلونة الراحل :

يُتابع جيرارد بيكيه، قلب دفاع نادي برشلونة، أنشطته الاقتصادية والتسويقية، حيث يقترب اللاعب المخضرم من إبرام بعض الصفقات الجديدة لصالح النادي الذي يترأسه، وذلك من أجل توسيع تحركاته الاستثمارية التي بدأها مؤخراً.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن جيرارد بيكيه يتطلع لتجديد دماء أندورا، من خلال إبرام صفقات جديدة، حيث استعان المدافع الإسباني بمواهب ناديه برشلونة، ومن بينهم لاعب واعد من أبناء أكاديمية “لاماسيا” وهو نجل المدرب الراحل تيتو فيلانوفا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن جيرارد بيكيه وقع مع أدريا فيلانوفا لصالح نادي أندورا، مع العلم أن اللاعب الشاب الذي نشأ في أكاديمية لاماسيا، يلعب حالياً في الفريق الرديف لنادي مايوركا.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن أدريا فيلانوفا لفت الأنظار بتميزه كمدافع واعد في فريق الناشئين في برشلونة وأراد اكتساب خبرات أكبر بالانتقال معاراً إلى فريق مايوركا، لذلك يريد بيكيه أن يكون اللاعب الشاب قاعدة لمشروعه الجديد.

وبصرف النظر عن قدراته الفنية، يبدو أن بيكيه أراد التعبير عن العرفان للمدرب فيلانوفا الذي تُوفي في 2013 بعد معاناة مع مرض السرطان، من خلال مساعدة نجله على إظهار قدراته مع ناديه الذي سيحظى بدعم مالي كبير.