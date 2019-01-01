تشيلسي يرفض عرض بايرن ميونخ الثاني لضم موهبته :

ذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية صباح اليوم الثلاثاء، أن نادي تشيلسي الإنجليزي رفض عرض بايرن ميونخ الثاني للتعاقد مع الموهبة الإنجليزية كالوم هودسون أودوى خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية، أن تشيلسي بدأ التفكير بعدم التفريط في موهبته الإنجليزية كالوم هودسون أودوى، وأن الاتجاه الحالي داخل النادي اللندني هو إعارة اللاعب.

وقدم نادي بايرن ميونخ الألماني منذ يومين عرضه الثاني للتعاقد مع كالوم هودوسن أودوى من تشيلسي، الأخير الذي لقى نفس مصير العرض الأول بالرفض من جانب إدارة تشيلسي.

ورفع بايرن ميونخ في عرضه الثاني مبلغ قيمة الانتقال عن التي كانت في العرض الأول من مبلغ 13 مليون يورو إلى حوالي 21.5 مليون يورو.

وأفادت هذه المعلومات أن بايرن ميونخ يضع عينه على اللاعب الإنجليزي الشاب من أجل تدعيم صفوفه في شهر جانفي الحالي وضخ دماء جديدة وشابه في الفريق كعادة سياسة العملاق البفاري بالتعاقد مع المواهب الشابة.