تشيلسي يصرف النظر عن نجم ريال مدريد بسبب الطمع :

تراجع نادي تشيلسي الإنجليزي عن رغبته في التعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات إيسكو أبرز المرشحين للرحيل عن صفوف ريال مدريد مع نهاية الموسم الجاري، في ظل مشاكل اللاعب وأزماته الأخيرة داخل قلعة سانتياغو بيرنابيو.

تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن انسحاب مسئولي تشيلسي من صفقة صانع ألعاب الفريق الملكي والتي ستكلف خزينة النادي اللندني الكثير من الأموال في الصراع المشتعل بين عمالقة أوروبا على ضم اللاعب.

وصرفت إدارة الفريق اللندني النظر عن الدخول في الصراع على لاعب خط وسط الماتادور الإسباني، بسبب طمع اللاعب في الحصول على مزيد من الأموال لإرتداء قميص البلوز.

الفريق الإنجليزي رصد 75 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة لاعب ملقا السابق، مع حصول اللاعب على راتب أسبوعي كبير يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، حيث منح وكلاء اللاعب موافقة مبدئية على عرض تشيلسي وإتمام الصفقة.



إلا أنه مع دخول باريس سان جيرمان الفرنسي في الصفقة مؤخراً وتقديم عرض لخطف اللاعب من العاصمة الإسبانية، عاد وكلاء إيسكو وطالبوا تشيلسي بزيادة العرض المقدم لهزيمة نادي العاصمة الفرنسية في السباق على نجم الريال.

لكن النادي المملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش رفضوا الأمر، وقرروا التراجع عن الصفقة وصرف النظر عن اللاعب، بعدما شعرواً ببحث اللاعب وممثليه عن الأموال وليس المشاركة في المباريات.

وهو الأمر الذي تسبب في إحباط وخيبة أمل كبيرة للمدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لكتيبة البلوز، والذي كان يمني النفس بضم اللاعب وتكوين ثنائي مرعب مع الجناح البلجيكي إدين هازارد.

وكان إيسكو ألاركون قد حسم الجدل الدائر حول مستقبله رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة وقرر اللاعب كسر حاجز الصمت وكشف موقفه من الرحيل عن قلعة الميرنغي خلال الفترة المقبلة.

إيسكو كان قد أعرب عن رغبته في الاستمرار في صفوف ريال مدريد والبقاء في قلعة مدريد، لينهي الجدل حول رحيله عن صفوف الفريق.

ويرتبط إيسكو بعقد رسمي رفقة ريال مدريد حتى صيف عام 2022 حيث يحتوي عقده أيضاً على شرط جزائي مقداره 700 مليون يورو مما يعقد آمال الأندية الراغبة بضمه حيث سيتعين عليهم التفاوض مع مسؤولي الملكي حول ضم اللاعب.