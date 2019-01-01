فابريغاس يرفض مغادرة تشيلسي قبل خوض المباراة رقم 500 :

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم الثلاثاء أن اللاعب سيسك فابريyاس يرفض مغادرة تشيلسي حتى يلعب مباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واضطر لاعب الوسط الإسباني للغياب عن المباراة التي فاز بها نادي تشيلسي على كريستال بالاس بسبب إصابة في الرقبة ، لكنه سيعود في مباراة يوم الأربعاء ضد ساوثامبتون.

وشارك سيسك فابريغاس في 499 مباراة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي وأرسنال ، فيما أكدت صحيفة “اندبندنت” إن هدفه هو خوض المباراة رقم 500 قبل رحيله المتوقع هذا الشهر.

وبعد انتقاله إلى آرسنال في سن السادسة عشرة ، فقد أمضى فابريغاس أكثر من 12 عاماً في كرة القدم الإنجليزية ، وكان واحد من أفضل لاعبي بطولة الدوري الإنجليزي على الإطلاق.

ويحتل فابريغاس المركز الثاني في ترتيب أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الإنجليزي بعد أسطورة مانشستر يونايتد راين غيغز ، وقد فاز بلقبين في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي