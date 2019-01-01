فالفيردي يجهل مصيره مع برشلونة :

تواجد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة بأحد اللقاءات التلفزيونية مع قناة نادي برشلونة قبل أيام من عودة مباريات النادي الكتالوني واستئناف منافسات الدوري الإسباني الليغا.

وتحدث المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي عن العديد من الأشياء التي تخص مستقبله مع برشلونة وهدف الفريق الحالي والمقارنة بأداء ونتائج الموسم الماضي.

ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من نادي برشلونة حديث إرنستو فالفيردي المطول مع قناة النادي الكتالوني الرسمية مساء اليوم الثلاثاء.

واعترف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لنادي أتلتيك بيلباو أنه يجهل حتى الآن مصيره مع برشلونة مؤكداً أنه لا يعلم أين سيكون الموسم القادم.

ورد فالفيردي على أحد الأسئلة التي طرحت عليه قائلاً:” ما أريده فقط بالوقت الحالي هو أن أفوز، في الحقيقة لا أعلم ماذا سأفعل السنة القادمة.”

أتم المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بحلول شهر جانفي الحالي سنة ونصف في القيادة الفنية للنادي الكتالوني، حيث حقق الموسم الماضي لقبى الدوري الإسباني وكأس ملك اسبانيا.