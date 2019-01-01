فيورنتينا ينشط هجومه من إشبيلية :

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مهاجم إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر فيورنتينا عبر موقعه الرسمي، أن النادي الإيطالي نجح في التعاقد مع الكولومبي لويس مورييل، مهاجم إشبيلية، على سبيل الإعارة، مع وجود خيار شراء اللاعب في نهاية الموسم.

وأضاف النادي أن لويس مورييل سيصل غدًا إلى فلورنسا، من أجل إجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام لتدريبات الفيولا.

ولعب الكولومبي لويس مورييل، للعديد من الأندية الإيطالية خلال مسيرته، مثل ليتشي وأودينيزي وسامبدوريا، وتمكن من الظهور في 165 مباراة، وسجل 43 هدفًا.

يشار إلى أن فيورنتينا نافس نظيره ميلان، على ضم الكولومبي لويس مورييل، لينجح الفيولا في توجيه ضربة قاسية للروسونيري.