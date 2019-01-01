لاتسيو يسعى لضم لاعب تشيلسي :

يرغب نادي لاتسيو في تدعيم صفوفه في سوق الإنتقالات الشتوية الحالية حيث ينافس على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتشير الكثير من التقارير في إنجلترا بأن نادي لاتسيو يسعى للتعاقد مع لاعب تشيلسي زاباكوستا لتدعيم مركز الظهير الأيمن بدلا من ماتيو دارميان الذي سيبقى مع مانشستر يونايتد.

ويعاني فريق لاتسيو من مركز الظهير الأيمن بنقص شديد حيث يستعد مارتين كاسيرس للرحيل عن صفوف فريق العاصمة الإيطالية الآخر، ولا يوجد حاليا سوى ظهير أيمن وحيد.

وقد جاء زاباكوستا إلى نادي تشيلسي بتوصية من المدير الفني السابق للنادي الإنجليزي وهو أنطونيو كونتي، منذ عام ونصف، ولم يشارك سوى في 10 مباريات بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك الإتجاه من إدارة لاتسيو بعد رفض مانشستر يونايتد في تخفيض سعر اللاعب ماتيو دارميان لاعب تورينو الأسبق، لتتجه إدارة النادي اللاتسيالي إلى فريق البلوز.