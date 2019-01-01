ليفاندوفسكي يطالب بايرن ميونخ بصفقات سوبر :

عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن رغبته في تعزيز إدارة ناديه، صفوف البافاري، بلاعبين من الطراز الرفيع.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة سبورت بيلد “أعتقد أن قدوم لاعب أو اثنين من الكبار، سيساعدنا أكثر من جلب 5 لاعبين جيدين”.

ومن المقرر أن يتحرك النادي البافاري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لإبرام عدة صفقات، حيث سيرحل بعض اللاعبين، على رأسهم النجم الهولندي المخضرم آريين روبن.

وعن ذلك، أوضح الدولي البولندي “مع رحيل لاعب مثل آريين روبن، فأنت بحاجة لجلب صفقة كبيرة، نحن نحتاج للاعبين يجعلوننا أفضل ويساهمون في رفع مستوانا”.

يذكر أن أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، قد صرح في وقت سابق، نيته في إحداث ثورة داخل صفوف الفريق، بإبرام صفقات جديدة، مع السماح لبعض اللاعبين بالرحيل عن بايرن ميونخ.