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مدرب بلجيكا يحث هازارد على تجاهل ريال مدريد :

1 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 39 زيارة

علق روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، على أنباء اقتراب اللاعب إيدين هازارد من الرحيل عن صفوف البلوز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم هازارد بالانتقال لصفوف ريال مدريد، حيث يسعى الفريق الملكي، للحصول على خدماته، خاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي إلى جوفنتوس الإيطالي.

وقال مارتينيز، خلال حواره لشبكة HLN البلجيكية “لا أعلم هل خوض تحديات جديدة سيكون أمرًا جيدًا لهازارد أم لا؟

وتابع “هازارد يعلم كم الحب الذي يحظى به في تشيلسي، وهناك أيضًا علاقة وطيدة تربطه بمدربه ساري”.

وأضاف “هازارد يشعر بالمتعة والسعادة في تشيلسي، حيث وصل إلى مستوى استثنائي، وليس من المؤكد أن أي مشروع جديد سيناسبه”.

واختتم بالحديث عن تحول هازارد من جناح إلى مهاجم وهمي، وهو مركز لا يُفضله اللاعب البلجيكي، قائلًا “أنا مقتنع أن هازارد يستطيع أن يطور من قدراته في تشيلسي”.

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