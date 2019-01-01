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نابولي يحدد سعر التخلي عن هدف برشلونة وتشيلسي :

1 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 77 زيارة

يبدو أن الهتافات العنصرية التي تعرض لها كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، ستدفعه للرحيل عن الدوري الإيطالي، لكن هذا الأمر لن يكون في متناول يده، بسبب عدم توفر عقده على شرط جزائي.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن كاليدو كولبالي يحظى باهتمام عدة أندية كبرى، مثل برشلونة وتشيلسي، حيث يرغب كلا الفريقين في تدعيم خطوطهما الدفاعية خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، لن يسمح للمدافع كاليدو كوليبالي بالانتقال إلى برشلونة أو تشيلسي، إلا في حال دفع أحدهما 120 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن السلطة التفاوضية توجد بين أيدي النادي الإيطالي، في ظل إلغاء الشرط الجزائي من عقد اللاعب السنغالي، بعدما جدد عقده في الأشهر القليلة الماضية حتى عام 2023.

ويرغب برشلونة ضم كوليبالي بعدما انسحب من سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت، بينما يتطلع تشيلسي للتوقيع مع المدافع السنغالي وذلك من أجل النزول عند رغبات المدرب ماوريسيو ساري.

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