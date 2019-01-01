هداف جنوى لن يرحل في جانفي :

صرح إنريكو بريتسيوزي، رئيس نادي جنوى، بأن لا يوجد أي نجم من نجوم فريقه سيرحل في شهر جانفي مشيرا إلى أن هدف الفريق هو البقاء الدوري وليس الاستغناء عن عناصر القوة.

وجاءت تلك الأنباء مباشرة بعد الأخبار التي انتشرت عن رغبة العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا لضم المهاجم كريشتوف بياتك الذي كان هدافا للبطولة الإيطالية في الثماني عشر جولة الأولى من الموسم الجاري.

وترغب كل من أندية تشيلسي وجوفنتوس ونابولي في ضم المهاجم البولندي صاحب ال23 عاما والذي يقدم موسم مميز حتى الآن بتسجيله 13 هدف في 19 لقاء وهو ثاني هدافي الكالتشيو حاليا بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال رئيس جنوى في تصريحات لراديو صقلية:” لن يرحل أحد حتى شهر جوان المقبل، لا بياتيك ولا جستون راميريز ولا كريستيان كوامي، لا يوجد عروض رسمية ولن نترك أحد حتى ينتهي الموسم”.

وأكمل:” نريد تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل وعلى وجه الخصوص بلاعبين إثنين في خط الوسط لأن لدينا نقص في هذا المركز، نحن في مفاوضات مع ستيفان ستورارو ونريد ضم رادي كرونيتش من إيمبولي، سنرى ما يمكن فعله في الأيام المقبلة”.