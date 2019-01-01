نافاس يثير الجدل برسالة تقربه من الرحيل:

وجه الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني رسالة مؤثرة لجماهير النادي الملكي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” والتي حملت بين جنباتها نبرات الوداع في اشارة الى إمكانية رحيله عن النادي.

وكان نافاس قد خسر موقعه بالتشكيلة الأساسية لريال مدريد منذ تعاقد الميرنغي مع البلجيكي تيبو كورتوا من نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ومنذ تولي المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري تدريب الفريق خلفاً للوبيتيغي تقلص دور الحارس الكوستاريكي بصورة كبيرة وهو ما جعله يفكر في الرحيل.

وقدم نافاس دليلاً مادياً قوياً على إمكانية مغادرته صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عندما قام بنشر صورة تجمعه بجماهير النادي الملكي ودون: “شكراً على كل شيء” ورجحت بعض التقارير الصحفية بأن الرسالة قد تكون وداعية.

وارتبط نافاس بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال العديد من المناسبات ولكن زادرت تكهنات رحيله عن جدران ملعب سانتياغو برنابيو بصورة كبيرة هذا الموسم عقب تقلص دوره مع الفريق بالمباريات.

ومع تولي جولاين لوبيتيغي مسؤولية الفريق مطلع هذا الموسم شارك نافاس أساسياً بالمباريات إلا أن تم التعاقد مع كورتوا الذي انتزع مكانة الحارس الكوستاريكي بمباريات الليغا في حين اقتصر دور حارس ليفانتي السابق على المشاركة بمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومع تولي سولاري مسؤولية الفريق أصبح نافاس حبيساً لدكة البدلاء حيث لم يشارك سوى في مبارتي الفريق أمام مليلية ببطولة كأس ملك إسبانيا مما ادى لتقليص دوره بصورة أكبر مما كانت عليه في بداية الموسم.

هذا وأشارت العديد من التقارير الصحفية بأن اللاعب قد تلقى عروضاً جادة للرحيل عن ريال مدريد وأبرزها من نادي ارسنال الإنجليزي الذي يستهدف ضنع في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم حراسة المرمى.