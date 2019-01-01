رد جون ألدريدج أسطورة نادي ليفربول على التصريحات التي أدلى بها بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مباراة يوم الخميس في قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المدرب الإسباني في تصريحات سابقة أن حصول مانشستر سيتي على أي شيء سوى نتيجة الفوز خلال المباراة ضد ليفربول سينهي مسألة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بسبب اتساع الفارق بين الفريقين حسب وصفه.

وقال ألدريدج لصحيفة “إندبندنت” بالنسخة الآيرلندية : “هل ليفربول المرشح الأبرز للقب؟ ، ربما يمكننا القول إنه سيعزز صدارته إذا فاز على مانشستر سيتي ، لكنني ما زلت أشعر أن هناك الكثير من التحولات والانعطافات”.

وأكد ألدريدج أن قوة ليفربول حالياً جعلت الجميع أمام أمر واقع جديد واضاف : “لا أحد منا رأى هذه التلميحات من مانشستر سيتي قبل ذلك ، وهذا يعني أن ليفربول سيتوجه إلى مباراة يوم الخميس الحاسمة في وضع مهيمن وغير متوقع”.

وتابع بقوله : “التعادل في هذه المباراة سيضمن أن فريق كلوب لا يزال يتمتع بقفزة قوية في قمة الترتيب ، في حين أن الفوز سيضع ضغوطاً على مانشستر سيتي الذي قاتل في ظل غياب فيرناندينيو وديفيد سيلفا في الأسابيع الأخيرة”.

ورداً على سؤال حول وضع ليفربول في الوقت الحالي وأجاب : “ليس هناك شك في أن ليفربول في وضع رائع الآن ، ولكن هذا ليس إلا نقطة في منتصف الطريق في هذا الموسم ، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه ، وهناك الكثير من النقاط ينبغي جمعها”.