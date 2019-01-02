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آيت نوري أصغر لاعب يشارك في الليغ 1 :

2 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 52 زيارة

تمكن الموهبة الفرانكو جزائرية ريان آيت نوري من تدوين اسمه في إحصائيات الليغ 1 الفرنسية هذا الموسم، كأصغر لاعب يشارك في اللقاءات بعد أن تمكن من لعب عد دقائق في لقاء فريقه أونجي بالعملاق باريس سان جيرمان وهو لم يتجاوز 17 سنة وأقل من شهرين ويعتبر آيت نوري من المواهب الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية، ما جعله محل أطماع العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز، كما تمكن بفضل موهبته من التعاقد مع وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز الذي سيقوم بتحويله إلى كبار القارة مع مرور الوقت.
ب-ب

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