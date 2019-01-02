إحصاءات غزال في ليستر سلبية واللاعب قد يغير الأجواء هذا الشتاء :

لا يزال الدولي الجزائري مهاجم نادي ليستر الإنجليزي رشيد غزال يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل المحللين الرياضيين للبطولة الإنجليزية، وذلك في كل مرة يظهر فيها مهاجم الخضر بألوان ناديه الذي انتقل إلى صفوفه خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، قادما من نادي موناكو الفرنسي، حيث راهن التقني الفرنسي كلود بويال على ابن الصحراء لتعويض مغادرة زميله محرز في نفس المنصب، لكن غزال لم يكن خير خليفة لزميله في المنتخب الوطني.

قدم مستوى ضعيفا جدا أمس وبويال استبدله بين الشوطين

لم يتمكن المهاجم الجزائري رشيد غزال مجددا من اغتنام الفرصة التي منحها إياه المدرب بويال في لقاء أمس، حيث دخل الدولي الجزائري أساسيا في تشكيلة التقني الفرنسي الذي حاول منح لاعبه الجديد فرصا أخرى حتى يتأقلم أكثر مع البطولة الإنجليزية، لكن الوجه الباهت الذي ظهر به مهاجم الخضر خلال الـ45 دقيقة الأولى، جعل مدرب ليستر يقوم باستبداله بين الشوطين ويعيده لدكة الاحتياط لمواصلة المباراة من مقاعد البدلاء.

بيغلن: “غزال لا يشبه محرز فهو سيء للغاية مع ليستر”

تهجم المهاجم الدولي الإيرلندي السابق والمحلل في البلاتوهات الإنجليزية المختصة في الشأن الرياضي، على الدولي الجزائري رشيد غزال بتصريحات نارية، حيث نفى أن يكون هناك أوجه للشبه بينه وبين مواطنه رياض محرز حين قال المحلل الإيرلندي عن غزال: “لا أعتقد بأن هناك أوجه للشبه بين اللاعبين سوى في الجنسية فقط، فمحرز قدم الكثير لليستر وكان نجما فوق العادة في هذه المدينة، لكن مواطنه غزال لم يكن كذلك بل بالعكس هو سيء للغاية ولا يقدم ما هو منتظر منه لناديه”.

غزال: “سنة 2018 لم تمر علي كما كنت أتمنى وأحتاج لفرص أخرى حتى أتأقلم أكثر”

اعترف الدولي الجزائري ولاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي رشيد غزال بأن السنة الماضية لم تمر عليه بشكل جيد، سواء لما كان لاعبا في نادي موناكو أو عند قدومه للبريمرليغ حين قال: “لم تمر علي سنة 2018 كما كنت أتمناها، لقد عانيت في فريقي السابق موناكو ولم أكن أشارك كثيرا في لقاءات هذا النادي، قبل أن أحوّل وجهتي للبطولة الإنجليزية القوية جدا، لذلك يلزمني الوقت الكافي لأتأقلم فيها، من خلال حصولي على الفرص الكثيرة لأجد ضالتي”.

مرتبط