إيمبولي يرفض عرض سامبدوريا لضم بن بناصر :

كشفت صحيفة “إل ماتينو” الايطالية أن نادي إيمبولي رفض في الأيام الأخيرة عرضا رسميا من نادي سامبدوريا من أجل التعاقد مع متوسط ميدان الفريق والدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال الميركاتو الشتوي الحالي، دون أن تكشف الجريدة عن قيمته المالية مع تأكيدها على أن إدارة الفريق رفضت حتى مناقشة القضية، على اعتبار أن اللاعب غير قابل للبيع حاليا في ظل الحاجة الماسة لإيمبولي لخدمات أحسن لاعب في الفريق خلال مرحلة الذهاب.

النادي يصارع من أجل البقاء ولن يفرط فيه

ربما لو جاء عرض سامبدوريا في ظروف أحسن من التي يعشها إيمبولي، لقبلت الإدارة بيع عقده مقابل الحصول على بعض الأموال من صفقته، لكن والنادي يصارع من أجل البقاء في الكالتشيو وتفادي العودة من حيث آتى الموسم الماضي، فالتخلي عن ركائز الفريق ممنوع حتى الصيف القادم، للتذكير فبن ناصر تمكن من خطف الأنظار في اللقاءات الأخيرة بفضل مستواه الكبير وكان دائما نقطة الضوء في فريقه رغم نتائجه السلبية.

ب-ب

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