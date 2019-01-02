الظاهرة رونالدو:”انتقال كريستيانو إلى جوفنتوس ليس مفاجأة”

أكد البرازيلي رونالدو، لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان الأسبق، أن خطوة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جوفنتوس، ليست مفاجئة له.

وقال الظاهرة، في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو ويب”: “كريستيانو في جوفنتوس ليست مفاجأة، نحن نعيش في كرة القدم، ونتوقع كل شيء، لكن أمر جميل أن نراه في الكالتشيو رفقة أنشيلوتي”.

وأضاف: “إيكاردي أصبح علامة مميزة لإنتر ميلان، إنه لاعب مهم للغاية، وليس من السهل بيعه”.

وتابع: “إنتر لا يزال ينمو، بينما جوفنتوس هو الأقوى في إيطاليا حتى إذا كان نابولي يؤدي بشكل جيد”.

وأردف: “أنا سعيد من أجل إنتر ميلان حتى لو كان الفريق مخيبًا للآمال في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ونأمل أن يعطي الفريق قريبًا بعض المرح لجماهيره”.

وواصل: “سباليتي يؤدي بشكل جيد والوضع في تطور واضح ونأمل في المزيد خلال المستقبل”.

وحول العودة من جديد إلى إيطاليا وإمكانية تولي رئاسة النيراتزوري، صرح: “لا أعرف، أنا مشغول جدًا وسعيد بالتحدي الذي قمت به بشراء نادي بلد الوليد، لكني فكرت في الأمر، إنهم في قلبي ولن أستبعد ذلك لكنني لا أملك المال لشراء إنتر ميلان، لذا يجب أن أستمر مع بلد الوليد”.

يذكر أن رونالدو لعب من قبل في صفوف إنتر ميلان لمدة 5 أعوام من 1997 وحتى 2002.