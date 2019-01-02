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براهيمي مرشح لجائزة أحسن هدف في بورتو :

2 يناير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 38 زيارة

كشف الموقع الرسمي لنادي بورتو البرتغالي عن الأهداف التي رشحها للتنفس على جائزة أحسن هدف سجله لاعبو الفريق خلال السنة الماضية وهي القائمة، التي لم تخلو من أهداف الجزائري ونجم الفريق ياسين براهيمي والذي ترشح بثلاثة أهداف كاملة والتي تتسم بالجمالية والروعة، كما أنها أسهمت وبشكل كبير في تتويج بورتو باللقب الموسم الماضي وربما قد تكون الجائزة الشرفية الأخيرة للاعب بألوان هذا النادي لو يغادر في هذا الشتاء، وهو الرافض لتجديد العقد بالراتب المقترح من الإدارة ويبحث عن رفعه أكثر للمواصلة في قلعة الدراغاو.
ب-ب

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